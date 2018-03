Blutspendetermine für den April im Kreis Saarlouis

In der Schulze-Kathrin-Halle in Schwarzenholz kann am Mittwoch, 4. April, von 15 bis 19.30 Uhr Blut gespendet werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, am Donnerstag, 5. April, von 17 bis 20 Uhr, in der Don-Bosco-Halle in Thalexweiler, am Dienstag, 10. April, von 16 bis 20 Uhr, in der St. Bonifatius Schule in Überherrn, am Dienstag, 10. April, von 16 bis 20 Uhr, im Katholischen Pfarrheim in Wallerfangen, am Freitag, 13. April, von 16 bis 20 Uhr, in der Niedtalhalle in Siersburg, am Montag, 16. April, von 16.30 bis 20 Uhr, im Berufsbildungszentrum in Lebach, am Dienstag, 17. April, von 16 bis 20 Uhr, im Kulturhaus in Hüttersdorf, am Mittwoch, 18. April, von 15 bis 19.30 Uhr in der Bisttal-Schule in Hostenbach, am Donnerstag, 19. April, von 16.30 bis 20 Uhr, in der Turn- und Festhalle in Elm, am Dienstag, 24. April, von 15.30 bis 19.30 Uhr, im Evangelischen Gemeindehaus in Steinrausch sowie am Dienstag, 24. April, von 16.30 bis 20 Uhr in der Talbachhalle in Limbach.

(jsc)