Sommerfest Begegnungen bei Sport, Spiel und Spaß

Hunderte von Besuchern und Besucherinnen kamen zum Sommerfest auf den ehemaligen Bolzplatz in der Primsaue. Dort wurde den Gästen ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm inklusive musikalische Begleitung durch einen DJ geboten. Eingeladen hatte die Gemeinschaft der Bilsdorfer Dorfvereine. Schirmherr war Landrat Patrik Lauer. Für die kleinen Festbesucher stand eine Hüpfburg bereit, die ausgiebig genutzt wurde. Zudem waren Kinderschminken und weitere Mitmachaktionen für Kids angesagt. Höhepunkt zu Beginn des Sommerfestes war die offizielle Einweihung des Mehrgenerationen-Sport- und Spielparks, der auf dem Gelände des ehemaligen Bolzplatzes mit einem Kostenaufwand von 383 000 Euro gebaut wurde. 90 Prozent der Baukosten übernehmen die Ministerien für Inneres, Bauen und Sport sowie für Umwelt, Klimaschutz, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz. „Ein solcher Mehrgenerationen-Park fördert das Miteinander, den Zusammenhalt und die gemeinsame Mobilität im Dorf“, sagte Ministerin Petra Berg in ihrer Eröffnungsrede. Omas, Opas, Mütter, Väter, Kinder und Enkelkinder könnten diesen Platz gemeinsam für Trainingszwecke nutzen. „Der neue Platz ist großartig, und bereits dessen Bau, an dem auch viele ehrenamtlich tätige Helfer beteiligt waren, ist der beste Beweis, wie viel Energie und Engagement in dem kleinen Bilsdorf steckt“, versicherte Schirmherr Lauer. „Mit derart vielen Spieloptionen haben wir einen solchen Sportpark erstmals gebaut“, bestätigte Gunnar Koster, Vertriebsleiter der Firma Kompan. Der Bau des innovativen Sportparks sei ein Großereignis für die Gemeinde und müsse gefeiert werden, sagte Nalbachs Bürgermeister Peter Lehnert. Er dankte der Ministerin Berg für die finanzielle Unterstützung, ohne die in Zeiten knapper öffentlicher Kassen, ein solches Projekt hätte nicht verwirklicht werden können. „Jetzt liegt es an den örtlichen Vereinen und Privatpersonen, die neue Sportanlage ausgiebig zu nutzen“, betonte Lehnert. Sowohl der Bürgermeister als auch der Landrat bedankten sich ausdrücklich bei den Gemeindebediensteten Christine Sinnwell-Backes, Marc Engel und Timo Kühn. Das Trio koordinierte im Rathaus überwiegend die Arbeiten für den Bau der neuen Sportanlage und hatte zuvor die Bewerbungsunterlagen für das Projekt im Rahmen eines Landeswettbewerbes zusammengestellt. Mit den Worten, „Gottes Segen für den Platz und die Menschen, die sich künftig hier treffen“, beendete Walter Quintus, ehemaliger Diakon, das offizielle Einweihungsprozedere.