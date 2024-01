Saarlouiser Verein gegen Bodyshaming Mit DJs, Free Shots und Licht-Show – „Booteam“ feiert Gründung im Silo

Saarlouis/Saarbrücken · „Big Booty – Stay funny“ heißt die Saarlouiser Bewegung, die sich seit einem Jahr mit ihren Veranstaltungen gegen Bodyshaming und für mehr Selbstliebe einsetzt. Mittlerweile hat sich daraus ein Kulturverein entwickelt, der seine Gründung am Samstag am Saarbrücker Osthafen feiert. Warum die Party nicht in Saarlouis steigt.

25.01.2024 , 14:14 Uhr

Der neue Saarlouier Verein Booteam feiert seine Gründung im Silodom am Saarbrücker Osthafen. Sina Findeisen (von Link), Stefanie Weiand und Lena Marie Geyer präsentieren den selbst entworfenen Flyer zur Veranstaltung. Foto: Jana Rupp

Mit dem Big Booty Basar und dem Festival Vauban Vibes im vergangenen Jahr hat das Saarlouiser Team rund um „Big Booty – Stay funny“-Gründerin Stefanie Weiand bereits gezeigt, was es kann. Dabei liegt ihr Fokus nicht nur auf Party, sondern vor allem darauf, sich selbst zu lieben und auch andere so zu akzeptieren, wie sie sind. Immer mehr Gleichgesinnte haben sich so zusammengefunden und deshalb einen eigenen Kulturverein gegründet: das Booteam. Ihre Vision ist, Saarlouis wieder aufleben zu lassen und Toleranz, Selbstliebe und Kultur zu fördern.