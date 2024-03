3000 Besucher im Theater am Ring „So etwas hatte Saarlouis mal wieder nötig“ – Big Booty Basar geht erneut durch die Decke (mit Fotos)

Bunte Lichter, orange- und pinkfarbene Accessoires, Deko, Klamotten und Schmuck soweit das Shoppingauge reicht sowie die Möglichkeit, sich spontan tätowieren oder piercen zu lassen: Zum zweiten Mal hat sich das Theater am Ring in einen Ort verwandelt, der fast wie verzaubert wirkte – und damit ein wichtiges Ziel verfolgte: Selbstliebe fördern und Diskriminierung entgegenwirken. Erneut hat der „Big Booty Basar“ in Saarlouis Tausende Besucher angezogen, die diese Botschaft unterschreiben würden.