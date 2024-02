Flohmarkt der besonderen Art Saarlouiser „Big Booty Basaar“ geht in die zweite Runde

Es wird wieder bunt, laut und besonders: Denn der „Big Booty Basaar“ geht in seine zweite Runde. Am Samstag, 9. März, verwandelt sich das Theater am Ring in Saarlouis von 12 bis 18 Uhr in eine Kulturoase, die „Selbstliebe“ und „Anti-Bodyshaming“ in die Welt tragen will. Die „Big Booty – Stay Funny“-Initiative, welche die Veranstaltung im vergangenen Jahr ins Leben gerufen und sich mittlerweile zu dem Verein Booteam formiert hat, hat bereits mit der Premiere des Basars den Zahn der Zeit getroffen. Für seine Zweitauflage hat sich der Verein, dessen Vorstand Stefanie Weiand, Sina Findeisen und Lena Marie Geyer bilden, viel Neues einfallen lassen, setzt aber auch auf Altbewährtes.