Nach gemeinsamen Gespräch Kritik reißt nicht ab: Immer noch Ärger um geplante Wohneinrichtung in Fraulautern

Die Fronten zwischen der Bürgerinitiative (BI) „Alter Pfarrgarten Fraulautern“ und dem Schwesternverband bleiben offenbar verhärtet – daran scheint auch ein gemeinsames Gespräch, das zwischenzeitlich stattfand, nichts geändert zu haben. So hält die BI nach einem Treffen mit dem Schwesternverband weiterhin an ihrer Kritik am Vorhaben fest, dass neben dem Bürgerpark eine neue Betreuungseinrichtung des Schwesternverbands für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung entstehen soll (wir berichteten). Das hat die Sprecherin der BI, Sigrid Seibel-Grimmont, unserer Zeitung mitteilt.