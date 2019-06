Polizeibericht : In Schlangenlinien in die Hände der Polizei getorkelt

Die Polizei fasste einen stark betrunkenen Rollerfahrer. Foto: dpa/Carsten Rehder

Diliingen Ein Rollerfahrer krachte am Freitag gegen 11 Uhr in den Vorgartenzaun eines Dillinger Wohnanwesens. Der torkelnde Fahrer richtete seinen Motorroller anschließend mit erheblicher Mühe auf, berichtete die Polizei am Sonntag, und fuhr in Schlangenlinien davon.

