Betrunkener rangelt mit Polizisten

In der Innenstadt ist es am Sonntagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen Polizisten und einem alkoholisierten und unter Drogeneinfluss stehenden Mann gekommen. Da sich der 28-Jährige mehrfach der Polizeikontrolle entziehen wollte und sich zunehmend aggressiv verhielt, musste er mit auf die Dienststelle. Dort verletzte er laut Polizei bei einer Rangelei einen der Beamten am Bein. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann seinen Eltern übergeben.