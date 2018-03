Betrunkener liefert sich auf Autobahn bei Saarlouis Verfolgungsjagd mit Polizei

Gefährliche Rallye über die A 8 bei Saarlouis: Davon berichtet ein Sprecher der Saarlouiser Polizei. Auslöser dafür war der Anruf eines Autofahrers. Der alarmierte die Ordnungshüter, weil er in der Nacht auf Sonntag gesehen hatte, wie ein anderer Wagen in Schlangenlinien über die Autobahn rollte. Gegen 2.30 Uhr nahmen zuerst Dillinger Polizisten die Verfolgung auf und entdeckten den besagten Fahrer, der in Richtung Saarbrücken unterwegs war. Als dieser die Streife erspähte, drückte er sofort auf die Tube. Mit Vollgas raste er über die Autobahn, um der Kontrolle zu entkommen. Die Dillinger Beamten baten Saarlouiser Kollegen um Hilfe, den Raser abzufangen. An der Abfahrt Saarlouis-Mitte gelang es ihnen. Die Verfolgungsjagd ging ohne Unfall aus. Der 19-Jährige hatte getrunken. Wie hoch sein Alkoholwert im Blut war, teilte der Polizeisprecher nicht mit. Den Führerschein ist der junge Mann aber zumindest fürs erste los.