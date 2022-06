Ford in Saarlouis : „Seit Mittwoch ist die Welt eine andere“

Zu einer Betriebsversammlung kamen die Beschäftigten von Ford in Saarlouis auch am Donnerstagmorgen zusammen. Foto: Ruppenthal

Saarlouis Sechs Stunden lang sprachen am Donnerstag die Beschäftigten von Ford mit Betriebsrat und Gewerkschaft über die Zukunft ihres Werkes.

Der Schock saß tief, der Gesprächsbedarf war groß: Über sechs Stunden dauerte am Donnerstag die zweite Betriebsversammlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Saarlouiser Fordwerkes in dieser Woche. Gut 3000 bis 3500 Beschäftigte nahmen nach Einschätzung von Lars Desgranges, erster Bevollmächtigter der IG Metall für unsere Region, und dem Ford-Betriebsratsvorsitzenden Markus Thal an der Versammlung am Donnerstag teil. Neben Vertretern von Betriebsrat und Gewerkschaft hat dort nach SZ-Informationen auch die Saarlouiser Werksleiterin Sara Gielen zu den Beschäftigten gesprochen. Wurde am Tag zuvor die Belegschaft noch mit der bitteren Nachricht konfrontiert, dass Ford nach dem Jahr 2025 keine Autos mehr am Standort Saarlouis produzieren wird, ging es am Tag darauf unter anderem darum, wie es weitergehen soll.

Aber auch die zurückliegenden Monate wurden nochmals ausgiebig aufgearbeitet: Sehr detailliert hat Betriebsrats-Chef Markus Thal nach eigenen Worten dargelegt, wie das Bieterverfahren, das vom Konzern zwischen den beiden Standorten Saarlouis und Valencia (Spanien) ausgerufen worden war, abgelaufen sei. Dabei sei deutlich geworden, dass der deutsche Standort von vorneherein wenig Erfolgsaussichten gehabt habe, sagte Desgranges. Das Bieterverfahren sei „eine bestellte Konzeption“ gewesen, „die am Ende nur einen Sieger bekommen sollte“, urteilte Desgranges. Allerdings sei diese „bestellte Konzeption“ ins Wanken geraten, weil der Konzern wohl nicht damit gerechnet habe, dass die vom Saarlouiser Standort vorgelegte Alternative so stark gewesen ist – wozu nach Desgranges Worten auch ein „maximales Entgegenkommen von Bundes- und Landesregierung“ beigetragen habe. Auch habe das Saarlouiser Konzept die beiden deutschen Standorte von Ford (also auch den Hauptsitz in Köln) miteinander verknüpft und damit für fast 20 000 Beschäftigte eine Perspektive aufgezeigt. Und doch sei die Entscheidung letztlich für das spanische Werk gefallen. Für Desgranges ist klar, warum: „Es mussten Taschenspielertricks angewendet werden, um Valencia zum Sieger zu machen.“

„Seit Mittwoch ist die Welt eine andere“, erklärte der Betriebsratsvorsitzende Markus Thal gegenüber unserer Zeitung. Neben der Aufarbeitung der Vergangenheit, also dem Ablauf des Bieterverfahrens, habe auch die Frage einen großen Raum in der Versammlung eingenommen, wie es nun weitergehen solle. Markus Thal: „Der Konzern muss uns deutlich machen, was die Entscheidung der Geschäftsleitung für den Standort Saarlouis heißt.“ Von Seiten der europäischen Konzernleitung wurden vor der Versammlung nach Auskunft von Thal noch Flugblätter verteilt, in denen die von Ford-Europa-Chef Stuart Rowley in einer internen Mail skizzierten drei Optionen für das Saarlouiser Werk genannt wurden – welche Thal jedoch umgehend als „Luftnummern“ charakterisierte. Das Ziel aus Sicht des Betriebsratschefs ist klar: „So viele Arbeitsplätze so lange wie möglich erhalten!“ Und um dieses Ziel zu erreichen, würden Betriebsrat und Gewerkschaft der Gegenseite „das Leben so schwer wie möglich machen“, kündigte Thal an.

Im Ford-Werk in Saarlouis . . . Foto: Ruppenthal

Inwieweit es zu weiteren Arbeitskampfmaßnahmen kommen werde, erscheint derzeit offen. Sowohl Desgranges als auch Thal betonten gegenüber der SZ, dass rechtlich kein „wilder Streik“ gegen die Standort-Wahl des Konzerns zulässig sei. „Wir können nicht dafür streiken, dass Ford seine Entscheidung ändert“, sagte Desgranges. Allerdings könne die Gewerkschaft einen Sozialtarifvertrag einfordern, in dem Details über einen möglichen Personalabbau geregelt würden. Wenn Ford sich dieser Forderung widersetze, könne die Gewerkschaft das Scheitern der Verhandlungen erklären und die Belegschaft zu einer Urabstimmung über einen (dann zulässigen) Streik aufrufen. Desgranges zeigte sich kampfbereit: „Ford muss jederzeit damit rechnen, dass wir unsere Möglichkeiten nutzen werden.“ Für das, was jetzt anstehe, brauche man indes einen „langen Atem“, sagte der IG-Metall-Vertreter.

. . . wird derzeit noch das Modell Focus produziert. Foto: Ruppenthal