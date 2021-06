Terminvereinbarung und Testpflicht entfallen : Besuch der Ludwig-Galerie ab Samstag wieder ohne Termin und Test möglich

Saarlouis Wer Lust auf ein wenig Kultur verspürt, kann die Ludwig-Galerie in Saarlouis demnächst auch ganz spontan besuchen. Denn hier lockt eine ganz besondere Ausstellung.

Anlässlich des 150. Geburtstages des Saarlouiser Karikaturisten, Zeichners und Malers Rudolf Hesse (geboren 1871 in Saarlouis, gestorben 1944 in München) wird erstmals eine große Auswahl von Zeichnungen, Grafiken und Gemälden aus dem Nachlass des Künstlers in der Ludwig-Galerie gezeigt. Aus der überreichen Schenkung, die die Stadt Saarlouis nach eigener Mitteilung im Jahr 2018 von der Familie Grüninger-Hesse erhalten hat, bestehend aus über 1300 Werken sowie zahlreichen Dokumenten (darunter Notizbücher und Briefe), gewährt die Jubiläumsausstellung einen Einblick in das Werk von Hesse. Neben der Porträtmalerei lag ein Schwerpunkt seines Könnens in der Karikatur und Illustration.