„Die beste Klasse Deutschlands“ Jubelsturm im TV – Gymnasium aus dem Saarland schafft es ins ARD-Superfinale

In der Wochenshow am Freitag, 20. September, besiegte die Saar-Klasse die 7 a der Parkschule aus Essingen (Baden-Württemberg) mit 3:0 Punkten und steht damit nun als erster Finalist der TV-Sendung fest. Zuvor musste das Gymnasium aus Saarlouis gleich in der ersten Folge gegen die 7e des Gymnasiums Mariano Josephinum aus Hildesheim ran – und konnte sich mit tollem Teamgeist für die Wochenshow qualifizieren.