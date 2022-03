In der Nikolaus-Jung-Stadthalle in Lebach : Berliner Kriminaltheater zeigt „Passagier 23“

„Passagier 23“ wird in der Nikolaus-Jung-Stadthalle in Lebach aufgeführt. Foto: Herbert Schulze

Lebach „Passagier 23“ ist bereits das dritte Stück des Krimiautors Sebastian Fitzek, das vom Berliner Kriminaltheater aufgeführt wird. Am Freitag, 8. April, um 20 Uhr ist das Theaterstück in der Nikolaus Jung–Stadthalle in Lebach zu sehen.

In Fitzeks Psychothriller verschwinden weltweit jedes Jahr 23 Passagiere während einer Reise mit einem Kreuzfahrtschiff. Noch nie ist jemand von ihnen zurückgekehrt. Bis auf Anouk, ein Mädchen, das vor einem halben Jahr mit seiner Mutter verschwand. Der Polizeipsychologe Martin Schwarz wird an Bord des Kreuzfahrtschiffs „Sultan of the Seas“ gerufen. Das weckt schmerzhafte Erinnerungen, denn vor fünf Jahren sind sein Sohn und seine Frau auf diesem Schiff verschwunden. Das Schiff legt ab, begibt sich auf den Weg nach New York. An Bord sind neben 3000 Passagieren, ein traumatisiertes Mädchen, ein zutiefst verstörter Polizeipsychologe Martin Schwarz – und ein Mörder auf der Jagd.

Die Tickets, die für die aufgrund der Pandemie abgesagten Aufführungen von „Passagier 23“ bereits erworben wurden, behalten ihre Gültigkeit. Es gelten die aktuell gültigen Hygienebestimmungen.