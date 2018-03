später lesen Bastion Sogar die Raumstation rauscht vorbei Teilen

Der Astronomie-Verein Cassiopeia Saarlouis veranstaltet zusammen mit der Volkshochschule Saarlouis im Rahmen des deutschen Astronomietages am Samstag, 24. März, auf der Bastion VI (oberhalb des griechischen Restaurants Delphi) eine Himmelsbeobachtung. Unter dem Motto „Das geheime Leben der Sterne“ können Interessierte in der Zeit von 19.30 bis 24 Uhr an sechs bis sieben Teleskopen unterschiedlicher Größe und Ausführung bei guten Wetterbedingungen Himmelsobjekte beobachten.