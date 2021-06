Ausschuss tagt in Saarlouis : Beim Spielplatz Holzmühle sollen Bürger mitbestimmen

Ausschuss tagt in Saarlouis

Saarlouis Am Mittwoch, 30. Juni, um 17 Uhr, tagen Ausschuss und Beirat für Stadtplanung und Bauen. Auf der Tagesordnung im öffentlichen Teil geht es um den Sachstandsbericht Vogelsangschule sowie um die Vorstellung einer ersten Entwurfsplanung für die „Bruchwiesenstraße“ in Beaumarais.

Außerdem befassen sich Beirat und Ausschuss auf Antrag der Fraktionen von CDU, Grünen und FDP mit dem Spielplatz „Auf der Holzmühle“ in Lisdorf (die SZ berichtete). Dort sollen für die Planung, so der Antrag der Fraktionen, die Bürger per Befragung mitbeteiligt werden. Anschließend soll die Gestaltung des Spielplatzes durch den zuständigen Ausschuss festgelegt werden. Bei der Kommunikation zum Wiederaufbau des Spielplatzes hatte es einige Verwirrung gegeben, da seitens der Verwaltung irrtümlich mitgeteilt worden war, die Planung für den Spielplatz als Naturspielplatz sei bereits abgeschlossen und die Spielgeräte bestellt. Das hatte unter anderem die Lisdorfer CDU auf den Plan gerufen, die sich für eine Bürgerbeteiligung bei der Planung des Spielplatzes ausgesprochen hatte.