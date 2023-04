Alte Tradition Ganz Bouzonville wurde zum Markt

(rup) Der Karfreitagsmarkt in Bouzonville ist und bleibt ein Besuchermagnet. Wenn sich in der Osterwoche die komplette City in einen einzigen großen Marktflecken verwandelt, Hunderte von Händlern aus ganz Frankreich für ein ganz außergewöhnliches Flair sorgen, strömen Tausende von Menschen von diesseits und jenseits der Grenzen nach Bouzonville.