Saarlouis : Rehlinger Athletin kommt beim Frauenlauf als erste ins Ziel

Saarlouis Michelle Thiel vom LC gewinnt das Rennen in der Hitze von Saarlouis, das wegen Corona auch eine virtuelle Komponente hatte.

Hitze und Corona konnten die „Runner-Girls“ aus dem gesamten Saarland nicht stoppen: 500 Starterinnen waren beim 9. DM-Frauenlauf in Saarlouis zugelassen, und in etwa so viele gingen auch an den Start. Corona-bedingt war so manches anders, aber der Lauf konnte dank sorgfältiger Planung als Live-Event über die Bühne gehen. Und dann gab es da ja auch noch den Virtuell Run. Dank der Lauf App viRACE und moderner IT-Technik konnten so Frauen irgendwo in Deutschland, aber auch Läuferinnen aus Risikogruppen mitmachen.