Saarlouis Open : Beach-Tennis-Turnier findet nach einem Jahr Corona-Pause wieder statt

Die besten Beach-Tennis-Spieler der Welt treten in Saarlouis an.

Saarlouis Das Saarlouiser Beach-Tennis-Turnier ist das einzige in Deutschland, das in der Innenstadt ausgetragen wird. Nun wird es weiter aufgewertet: Das Turnier, für Ende August geplant, erhält „Grand-Slam-Status.“

Nach einem Jahr Corona-Pause finden die Beach Tennis Open Saarlouis in diesem Jahr wieder statt – vom 25. bis zum 29. August. Das hat der Veranstalter Plan B Event mitgeteilt. Mehr noch: Das Turnier auf dem Kleinen Mark wird weiter aufgewertet. Gespielt werden die deutschen Meisterschaften und ein topbesetztes ITF-Turnier. Dieses ITF-Turnier ist erstmals Teil der so genannten „Sand Series“, einer Art „Grand-Slam“-Serie für die besten 32 Beach-Tennis-Teams der Welt.

Beach-Tennis in der Innenstadt – das gibt’s in Deutschland nur in Saarlouis. Die Stadt hat sich in den vergangenen Jahren als Top-Location empfohlen. Der Eintritt für Zuschauer ist an allen Tagen frei. Gespielt wird auf dem Kleinen Markt und auf den Anlagen der Vereine TSV Ford Steinrausch, TuS 1872 Wadgassen und des TV Griesborn.