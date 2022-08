Internationales Beach-Tennis-Turnier in Saarlouis : Im Sandkasten wird’s diesmal besonders voll

Großer Sandkasten auf dem Kleinen Markt in Saarlouis: Der Center-Court als Herzstück der Veranstaltung bietet 600 Besuchern Platz. Foto: Ruppenthal

Saarlouis Die Elite im Beach-Tennis schlägt zum fünften Mal in Saarlouis auf – und noch nie war das Teilnehmerfeld so groß.

An diesem Mittwoch beginnen auf dem Kleinen Markt in Saarlouis die 5. Beach-Tennis Open – und das mit einem Rekord-Teilnehmerfeld. Neben den 32 Damen- und den 32 Herren-Teams, die beim internationalen Top-Turnier der „ITF-Beach-Tennis World-Tour Sand Series“ antreten, kämpfen rund 150 Teams bei den gleichzeitig stattfindenden deutschen Meisterschaften um die Titel. Alles, was Rang und Namen im Beach-Tennis hat, gibt sich die Ehre. „Mit den ‚Beach-Tennis Open‘ zeigen wir der Welt, was wir hier im Saarland alles zu bieten haben. Die Veranstaltung hat sich seit Jahren vom Insidertipp zu einem wahren Publikumsmagneten gewandelt“, schwärmt der saarländische Sportminister Reinhold Jost, dessen VorgängerKlaus Bouillon das Turnier ins Saarland geholt hatte.

Die „ITF-Beach-Tennis World-Tour Sand Series“ ist quasi die Grand-Slam-Serie im Beach-Tennis und zählt mit 35 000 Dollar Preisgeld zur höchstdotierten Spielserie der Welt. Bereits zum zweiten Mal wird Saarlouis zum Ausrichter eines der sechs Turniere weltweit. Bei den Herren dürften die Nummer 1 und 2 der Welt, Antomi Ramos und Michele Cappelletti, alles geben, um ihren bisherigen Siegeszug in der Tour weiterzuführen. Nach La Réunion, Barcelona und Brasília in diesem Jahr und Gran Canaria im Jahr 2021 fehlt den beiden Saarlouis noch auf ihrer Checkliste. Aber die internationale Konkurrenz wird sich nicht so einfach geschlagen geben. Allan Oliveira und Thales Santos aus Brasilien möchten endlich ihren ersten großen Turniertitel erspielen.

Zeitplan Mittwoch: 9 Uhr: Qualifikation ITF Beach Tennis World Tour Sand Series und Training mit Michele Folegatti 12 Uhr: Deutsche Meisterschaften. 1. und 2. Runde Damen und Herren 14 Uhr: Amateur Cup der Stadt Saarlouis 17 Uhr: DM, Achtelfinale Damen und Herren Donnerstag: 9 Uhr: ITF World Tour Sand Series – 1. Runde Damen, Herren 13 Uhr: DM, Viertelfinale Damen und Herren 15 Uhr: ITF World Tour Sand Series – 1. Runde Mixed 15 Uhr: DM, Halbfinale Damen und Herren 19 Uhr: DM Finale 9 Uhr: ITF World Tour Sand Series – 2. Runde Damen und Herren Freitag: 9 Uhr: DM – Mixed 40 14 Uhr: DM – Mixed 20 Uhr: ITF World Tour – Finale Mixed Samstag: 9 Uhr: DM – Damen 40 und Herren 40 14 Uhr: ITF World-Tour – Halbfinale Damen und Herren 20 Uhr: DM – Finale Mixed Sonntag: 9 Uhr: DM – Juniorinnen U 18 und Junioren U 18 9 Uhr: DM – Halbfinale und Finale Damen 40 und Herren 40 12 Uhr: ITF Tour – Finale Damen 14 Uhr: ITF Tour – Finale Herren

Bei der Damenkonkurrenz sind die Vorjahressiegerinnen Nicole Nobile und Sofia Cimatti sowie ihre Finalgegnerinnen Guilia Gasparri und Ninni Valentini erneut heiße Titelkandidatinnen. Zum ersten Mal wird zudem auch ein Mixed-Turnier im Rahmen der ITF Sand Series gespielt.

Die gleichzeitig mit knapp 150 gemeldeten Teams stattfindenden deutschen Meisterschaften in sieben Altersklassen erfreuen sich erneut einem starken Zuwachs. „Das Turnier ist in jedem Jahr ein Highlight in unserem Beach-Tennis-Turnierkalender – sowohl für die Spieler als auch für Zuschauer. Das Saarland hat sich in den letzten Jahren zu einer Beach-Tennis-Hochburg entwickelt – und das Interesse an der Sportart wächst weiter“, sagt der Vizepräsident des Deutschen Tennis-Bundes, Sebastian Projahn.

Die Favoritenrolle bei der DM fällt Titelverteidigerin Maraike Biglmaier mit Partnerin Margarete Pelster zu. Bei den Herren wollen die Vizemeister Pit Große-Wilde und Manuel Ringlstetter den Titel nach Hause holen, treffen dabei auf die Titelverteidiger Benjamin Ringlstetter und Alexander Bailer. Das Mixed verspricht Spannung pur mit den zwei Top-Teams Margarete Pelster und Benjamin Ringlstetter sowie Maraike Biglmaier und Pit Große-Wilde.

Gespielt wird auf dem Center-Court auf dem Kleinen Markt, der von Zuschauertribünen für 600 Fans eingerahmt ist. Dazu kommen vier weitere Beach-Tennis-Plätze, Gastronomie und eine Expo mit Ausstellern rund ums Thema Beach-Tennis. Gemeinsam mit der Stadt Saarlouis sind auch der TSV Ford Steinrausch, der TuS Wadgassen und der TV Griesborn Gastgeber der Veranstaltung. Sie stellen ihre Plätze für die Turniere zur Verfügung.

Der Eintritt ist an allen Tagen kostenlos. Und das besondere Highlight: An allen Tagen werden abends nach den offiziellen Spielen die Courts geöffnet – und jeder kann Beach- Tennis selbst mal ausprobieren. Bei Party-Stimmung und Musik in chilliger Strand-Atmosphäre,