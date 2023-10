Neuer Bauabschnitt zwischen Saarlouis und Ensdorf Baustelle auf der A620 – die nächsten Arbeiten starten heute

Die Abfahrt Lisdorf ist ab Samstag, 7. Oktober, wieder für den Verkehr freigegeben. Die Zufahrt Lisdorf zur A620 bleibt nach Angaben der Autobahn GmbH noch bis Donnerstag, 12. Oktober, gesperrt. Die Umleitung bleibt bis dahin bestehen und führt über die B269 in Richtung Häsfeld und von dort zurück zur Wiederauffahrt auf die A620 an der AS Ensdorf.