Mit über 100 Traktoren Bauern demonstrieren bei Empfang der FDP in Saarlouis

Mit Hupen und Fanfaren haben am vergangenen Freitag die saarländischen Bauern mit ihren Traktoren, Zugfahrzeugen und Lkw gegen die geplanten Kürzungen der Agrar-Subventionen der Ampelkoalition in Saarlouis demonstriert. Trotz des ohrenbetäubenden Lärms ließ es sich die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann nicht nehmen, im Kreise von weiteren Landwirten dem Spektakel am Straßenrand beizuwohnen. Sie war Gast beim Neujahrsempfang der FDP Saarlouis. Schon vor dem eigentlichen Gespräch suchte man den gegenseitigen Kontakt und ging anschließend im Fraulauterner Vereinshaus in die eigentliche Diskussion. Die Atmosphäre war dann auch sichtlich entspannt und von gegenseitigem Respekt geprägt.