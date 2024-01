Vor Bierbar, Irish Pub und Babou‘s Pizza Saarlouiser Altstadt – Bauarbeiten in Bierstraße dauern drei Monate

Saarlouis · Eine Baustelle in der Saarlouiser Altstadt verunstaltet derzeit ihren sonst so einladenden Charme, und das noch für die nächsten Monate. Wir haben nachgefragt, was dort gerade gemacht wird.

11.01.2024 , 12:32 Uhr

Die Stadtwerke Saarlouis führen aktuell Bauarbeiten in der Altstadt durch. Bevor die Kneipen die Außensaison einläuten, sollen die Baustellen wieder verschwunden sein. Foto: Jana Rupp

Der französische Charme der Saarlouiser Altstadt mit ihrem historischen Kopfsteinpflaster endet aktuell spätestens vor den Türen der Kneipe Irish Pub. Denn genau dort befindet sich gerade ein tiefes Loch im Boden, dass weitläufig mit rot-weiß-gestreiften Schranken umzäunt ist. Der Grund: Die Stadtwerke Saarlouis erneuern hier die in die Jahre gekommenen Versorgungsleitungen. „Die Hauptleitungen haben wir letztes Jahr schon gemacht, jetzt stehen noch die Hausanschlüsse an“, erklärt Martin Entenmann, Leiter der Trinkwasserversorgung der Stadtwerke Saarlouis, auf Anfrage unserer Zeitung.