Für den Nachwuchs : Basketball: Royals und Diamonds gründen Spielgemeinschaft

Saarlouis/Dillingen Die beiden saarländischen Basketball-Bundesligisten spannen zusammen – zumindest beim Nachwuchs. Die Trägervereine des Zweitligisten Dillingen Diamonds und des Erstligisten Inexio Royals Saarlouis werden ab der kommenden Saison ein Modellprojekt zur Förderung des Mädchenbasketballs in der Großregion starten.

„Dass die WNBL ein Sprungbrett für talentierte Spielerinnen in die Bundesligen ist, sieht man an Romy Brück und Lisa Lorenz bei den Diamonds sowie an Nele Trommer, Gabriela Nĕmcová und Janna Dauer bei den Royals, die als Spielerinnen aus dem letzten Jahrgang bereits in den aktuellen Kadern der Bundesligisten stehen“, meint Hermann Fassbinder, der als Teamverantwortlicher des neuen Projekts fungiert.