Basketball-Regionalliga Ein besonderes Spiel in besonderer Zeit

Ein direktes Duell mit dem nächsten Gegner hat Florian Kirsch in seiner langen Zeit bei den Basketballern der Saarlouis Sunkings noch nicht erlebt. „2007 war Makkabi Frankfurt mal mit uns in einer Liga. Ich selbst habe aber noch nie gegen sie gespielt“, sagt der Sportdirektor des Regionalligisten, der in der vergangenen Saison seine letzte von vielen Spielzeiten für die Saarlouiser Basketballer bestritten hat. „Es ist für uns ein wichtiges Spiel gegen einen Tabellennachbarn“, unterstreicht der 31-Jährige die sportliche Bedeutung der Partie an diesem Samstag. Um 15 Uhr empfängt der Tabellenzehnte Saarlouis (vier Siege/sechs Niederlagen) den zwölftplatzierten Aufsteiger (3/7).