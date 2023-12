Basketball-Regionalliga Und er trifft und trifft und trifft

Die Basketballer des Regionalligisten Saarlouis Sunkings sind auf Kurs. Den Schwung aus drei Siegen in Folge nahmen die Sonnenkönige am Samstag mit ins Heimspiel gegen den MTV Stuttgart, wo sie den Tabellenfünften von Beginn an klar dominierten. Vor allem ein Sunkings-Akteur war vor rund 350 Zuschauern in der Stadtgartenhalle nicht zu bremsen: Kelvin Okundaye, offensichtlich beflügelt von der Silbermedaille mit Nigeria bei der Afrikameisterschaft im 3x3-Basketball, traf in der Anfangsphase nach Belieben und legte mit fünf Dreiern in den ersten zehn Minuten die wichtige Basis zum überraschend klaren 89:67 (50:34)-Sieg der Saarlouiser Korbjäger.