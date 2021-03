Kostenpflichtiger Inhalt: Basketball : Bleibt Vadopalas auch nächste Saison?

Mit Saulius Vadopalas als Cheftrainer feierten die Royals fünf Siege in 14 Partien, zuvor nur einen. Foto: Ruppenthal

SAARLOUIS Die Playoffs in der Basketball-Bundesliga der Damen finden wohl ohne die Saarlouis Royals statt – trotz des Sieges am Freitag gegen Hannover. Ein Spiel vor Saison-Ende rückt damit die Planung für die kommende Saison in den Blickpunkt.