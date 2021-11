Basketball : Sunkings kassieren im Topspiel zweite Niederlage

Saarlouis „Diese Niederlage ist hausgemacht“, ärgerte sich Dennis Mouget, Trainer der Saarlouis Sunkings, nach dem 75:81 (33:42) im Topspiel der Basketball-Regionalliga beim MTV Stuttgart. Bei den Schwaben mussten die Sunkings am Samstag im sechsten Saisonspiel ihre zweite Niederlage hinnehmen.

„Wir haben schlecht gespielt. 26 Ballverluste sind einfach zu viel“, konstatierte Mouget nach einer Partie, die einen ähnlichen Verlauf nahm wie der jüngste Saarlouiser Heimauftritt gegen die BSG Ludwigsburg. Beim 91:87 war es den Sunkings mit den eigenen Fans im Rücken gelungen, einen großen Rückstand umzubiegen. Auch in Stuttgart kämpfte sich Saarlouis, angeführt von Hari Mujkanovic (23 Punkte) und Antonio Lang (19), nach der Pause wieder heran. Im vierten Viertel gingen die Gäste vor etwa 200 Zuschauern kurzzeitig in Führung, doch letztlich galt: „Wir waren nicht konsequent genug, als wir die Chance hatten“, so Mouget. Ein Ballverlust, dazu Pech bei einer Blockaktion von Ricky Easterling – so kippte das Spiel schnell wieder in Richtung der Schwaben.