Emmes : Zehntausende feiern Emmes bei Super-Sommerwetter

Saarlouis Was für ein Fest: Drei Tage lang feierte Saarlouis die Emmes 2019 bei besten Sommerwetter.

Ein perfektes Finale gab es am Samstag für die Emmes 2019 in Saarlouis. Nach einem schon gut besuchten Auftakt am Donnerstag und einem vollen Freitagabend lockte das beliebte Fest bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen zum Abschluss am Samstag nochmal Tausende Besucher aus dem ganzen Saarland, aber auch aus Frankreich und Luxemburg in die Festungsstadt. Auf dem Kleinen und dem Großen Markt, in der Deutschen und Französischen Straße sowie in der angrenzenden Altstadt wurde es im Laufe des Abends proppenvoll.