Band „Wishing Well“ feierte 40-jähriges Bestehen : Alles, was gut ist, kommt auf die Bühne

Alles, was gut ist, kommt auf die Bühne

Das eigentliche Geburtstagskonzert war wegen Corona ausgefallen. Jetzt spielten Wishing Well ihr Konzert zum 40. Geburtstag unter dem Motto: „Ist es zu laut, bist du zu alt.“ Die Besucher kamen auf der Vaubaninsel auf ihre Kosten. Foto: az

Saarlouis Die Band Wishing Well hat mit einem Konzert auf der Vaubaninsel ihren 40. Geburtstag gefeiert. Damit sind sie jedoch ein ganzes Jahr zu spät.

30 Jahre Musikgeschichte klangen über die Vaubaninsel. Titel, bei denen von den 70er Jahren bis in die 90er Plattenspieler heiß gelaufen waren. Diesmal war die Musik Handarbeit, beim gut besuchten Konzert zum 40. Geburtstag von „Wishing Well“. „Ist es zu laut, bist du zu alt“, war das Motto in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Saarlouis.

Zum unterhaltsamen Abend wurde das Konzert für die fast 200 Anwesenden. Mit der Band gereift saßen sie auf Bierbänken, Klapp- und Liegestühlen im Licht von Scheinwerfern und Lichterketten unter alten Eichenbäumen. Bei kühlen Getränken donnerte Deep Purples „My Woman from Tokyo“ über die Insel. Sanft klang das barockartige „A Wither Shade of Pale“ von Procol Harum in die aufziehende Nacht, später Golden Earings treibender Rhythmus von „Radar Love“ sowie Dutzende weiterer Balladen und Volldampfsongs.