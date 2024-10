Gruselspaß in Berus Das „Bad Family“-Horrorzelt öffnet zu Halloween seine Pforten – mit dieser Neuerung

Noch fehlen die dunklen, abgeranzten Räume mit ihren verwinkelten Ecken, so manchen blutigen Gedärmen und einer beklemmenden Musik. Doch langsam nimmt das Zelt auf dem Vorplatz am Europadenkmal in Berus Form an. Denn hier entsteht passend zur herbstlichen Jahreszeit und Halloween wieder das Horrorzelt der Gemeinde Überherrn. Dieses öffnet am Donnerstag und Samstag, 31. Oktober und 2. November, ab 18 bis 23.45 Uhr für Gruselfans seine Pforten und lädt in eine kleine Welt des Horrors ein.