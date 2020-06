Geboren in Saarlouis : 500. Geburt im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saarlouis

Foto: J. Puhl

Saarlouis Das Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in Saarlouis hat am vergangenen Sonntag die 500. Geburt in diesem Jahr registriert: Der kleine Markus kam als Sonntagskind und als 508. Baby im Jahr 2020 in Saarlouis zur Welt.

Ob ein Sonntagskind als Glücksbringer gilt oder nicht – für Vivien und Jürgen Puhl ist ihr kleiner Markus, der am 14. Juni 2020 um 21.47 Uhr geboren wurde, das „größte Glück“ in ihrem bisherigen gemeinsamen Leben. Und mit 55 Zentimetern Länge und 4435 Gramm Körpergewicht gehört er tatsächlich zu den größeren Neugeborenen.

Für die beiden Eltern stand schon sehr früh fest, dass ihr erstes Kind in der „Elisabethklinik“ zur Welt kommen soll. Der gute Ruf der Abteilung und die direkte Anbindung einer Kinderklinik mit perinatalem Schwerpunkt waren dabei entscheidende Faktoren, berichten sie. „Wegen der Corona-Krise war leider keine Infoveranstaltung und Kreißsaalführung möglich“, erzählt Vivien Puhl, „allerdings hat man uns beim Erstgespräch Fotos des neugestalteten Entbindungsbereiches gezeigt, und die Abläufe eingehend erläutert.“ Überhaupt fühlt sie sich bestens umsorgt – sowohl während der Entbindung als auch jetzt auf der Wöchnerinnenstation.

Trotz der geltenden Einschränkungen durch „Corona“ konnte Jürgen Puhl bei der Geburt dabei sein und anschließend die ersten gemeinsamen Stunden zu dritt genießen. Dass die Besuchszeiten mit einer Stunde täglich sehr begrenzt sind, bedauern die jungen Eltern. Etwas Positives kann Vivien Puhl allerdings der Situation abgewinnen: „Die Ruhe tut mir und unserem Sonntagskind mit Sicherheit gut.“