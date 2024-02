Saarlouis Eintauchen in literarische Welten

Diesen Film, der beim Alternative-Film-Festival in Toronto, beim AthvikvaruniFestival in Indien und beim Tri-State-Festival in New York Preise errungen hat, wird man an diesem Abend ebenfalls genießen können. Außerdem gibt es sein Werk „Wacholder“ zu sehen und vor allen Dingen zu hören. Der Film und der gleichnamige Song basieren auf einer Erzählung aus dem Band „Mein alter Schwarzfernseher“. Andreas H. Drescher hat diese Erzählung und andere mit dem Komponisten und Arrangeur Peter Reuter als Duo „Lukian von Toyz“ zusammen vertont.