Saarlouis Ausstellung zeigt, wie Saarlouis früher aussah

Unter dem Motto „Saarlouis – einst und heute“ steht eine Ausstellung, die noch bis Sonntag im Festungsgebäude auf der Vauban-Insel in Saarlouis zu sehen ist. Dabei werden historische Postkarten und aktuelle Stadtansichten gegenübergestellt. „Die Geschichte der Stadt Saarlouis spannt den Bogen von der Gründung unter einem absolutistischen König bis zur heutigen Zeit in einem geeinten Europa“, betonte Bürgermeister Carsten Quirin, der die Schirmherrschaft übernommen hat, in einer kurzen Ansprache zur Eröffnung. „Geschichte war mein Lieblingsfach und bis heute interessiere ich mich sehr für Heimatkunde“, gestand er. In diesem Sinne sei „Saarlouis – einst und heute“ eine sehr gelungene Ausstellung, betonte Quirin und übergab Wolfgang Weiler von den Briefmarken- und Ansichtskarten-Freunden Saarlouis und Umgebung als Veranstalter eine Geldzuwendung.