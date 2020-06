Auch Industriedesign hat seine Ästhetik : Aktuelle Ausstellung im Institut für aktuelle Kunst in Saarlouis wieder geöffnet

Aktuelle Ausstellung im Institut für aktuelle Kunst in Saarlouis wieder geöffnet

Institut für aktuelle Kunst in Saarlouis (Archivbild) Foto: rup

Saarlouis Die Ästhetik industriellen Designs ist Thema einer Ausstellung über Siegbert Gölzer in Saarlouis. Sie kann ab sofort wieder besucht werden.

Ab sofort ist es möglich, die Ausstellung „Siegbert Gölzer – Industriedesign“ im Forschungszentrum des Instituts für aktuelle Kunst in Saarlouis zu besuchen. In der Ausstellung werden vorwiegend Entwürfe und Zeichnungen des Designers Siegbert Gölzer für den öffentlichen Raum gezeigt, die dem Forschungszentrum für Künstlernachlässe am Institut überlassen wurden.