Kunst und Kultur Fünf Künstler kommen im Museum zu Ehren

Saarlouis · „Weltsichten“ heißt die neue Ausstellung in der Galerie Ludwig: Fünf Maler, alle 100 Jahre alt und mit dem Lebensmittelpunkt in Saarlouis werden zueinander und zu ihrer Lebenswelt in Beziehung gesetzt.

22.09.2023, 17:43 Uhr

Claudia Wiotte-Franz, Leiterin der Galerie Ludwig, und Petra Wilhelmy, Kuratorin der Aussstellung, vor zwei Bildern des Saarlouiser Künstlers Victor Fontaine Foto: Alexandra Broeren

Von Alexandra Broeren

An zwei Ausstellungsorten, im Haus Ludwig und im Laboratorium, werden Gemälde, Zeichnungen, Radierungen und Druckgrafiken von Alfons Fontaine, Victor Fontaine, Karl Michaely, Paul Rihm und Max Ziegert gezeigt.