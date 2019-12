Bauprojekt : „So nicht“, sagt der Ausschuss zu Plänen für Saarlouiser Filetstück

Dieses zurzeit als Parkplatz genutzte Areal an der Lisdorfer Straße in Saarlouis ist ein potenzielles städtebauliches Filetstück. Foto: Johannes A. Bodwing/JOHANNES A BODWING

Saarlouis Es wirkte so, als wollte die Saarlouiser Verwaltungsspitze mal eben ein 120-Millionen-Euro-Projekt durchwinken lassen. Da machte der zuständige Ratsausschuss nicht mit.

In diesem Kaliber hat es einen vergleichbaren Vorgang in Saarlouis noch nicht gegeben: Die Stadtverwaltung bereitet mit einem Investor eine Baumaßnahme am wertvollsten unbebauten Grundstück der Stadt vor, Volumen 120 Millionen Euro, und legt dem zuständigen Ausschuss das Ergebnis zur Zustimmung vor. Der Ausschuss, quer durch die politischen Lager, ist perplex. Am Mittwochabend sollte der Plan beraten werden, die Ausschussmehrheit aber setzte ihn als erstes von der Tagesordnung wieder ab.

Für 120 Millionen Euro will die IFA Gesellschaft für Immobilien mbh & Co KG den großen Parkplatz an der Lisdorfer Straße und der Walter-Bloch-Straße als „Walter Bloch Quartier Saarlouis“ bebauen. Derzeit stehen auf dem Platz 275 nicht bewirtschaftete und 225 von der GBS bewirtschaftete Dauer-Parkplätze zur Verfügung. Sie alle sollen laut Stadtverwaltung in ein neues Parkhaus (680 Plätze) verlagert werden, das ohnehin an der benachbarten Straße Fort Rauch gebaut werden soll.