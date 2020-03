Saarlouis Die Formationen des Tanzsportclubs Blau-Gold Saarlouis präsentierten sich im Theater am Ring für die Saison gut gerüstet. Unter dem Motto „Auftakt“ stellten sie ihre Stücke für die neue Saison vor.

Das reine Frauenstück ist eine Adaption der Choreographie, mit der autres choses im November vergangenen Jahres bereits deutscher Vizemeister der Kleinformationen (bis sieben Tänzer/innen) geworden war. Die musikalische Basis bildet das Stück „Assassins Breathe“ aus dem Abenteuerfilm „King Arthur“. Lauck hat das rituelle Stück von sieben auf zwölf Tänzerinnen umgearbeitet. „Ein bisschen was bleibt noch bis zum Saisonstart am 14. März vor heimischer Kulisse in der Saarlouiser Stadtgartenhalle zu tun, aber das sind eher Feinheiten“, fasst der Trainer und Choreograph den Trainingsstand zusammen. Autres choses will damit an seine zahlreichen Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen. Unter anderem stehen für das Team 16 deutsche Meistertitel und viele internationale Medaillen zu Buche.