Aufbau im Tanzstudio : Vorbereitungen auf Saarlouiser Salon und Straßenfest laufen

Die Keramikerin Ellen Kunz präsentiert Veranstalter Andreas Lauck eines ihrer Werke. Foto: Oliver Morguet

Saarlouis Im Tanzstudio von Andreas Lauck in Saarlouis laufen am Freitagmorgen die Vorbereitungen auf den Saarlouiser Salon am Wochenende auf Hochtouren. Kisten werden geschleppt, Stände und Vitrinen aufgebaut und die Objekte aus vielen Bereichen des Kunsthandwerks in Szene gesetzt.