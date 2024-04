Atelier „Ideenräume“ in Saarlouis Bei ihr findet jeder seine kreative Ader

Zwei riesengroße Holztische fallen direkt beim Eintreten in das auf den ersten Blick chaotische Atelier mitten im Saarlouiser Postgäßchen auf. Während einer der Tische leer ist und Platz für 16 Gäste bietet, dient der andere als kreatives Zentrum sowie als Lager für alles, was das Bastelherz begehrt. Darauf befinden sich eimerweise Stifte, Washi-Tapes, Scheren, Klebestifte und vieles mehr. Darunter stapeln sich etliche durchsichtige Plastikkisten, allesamt gefüllt mit buntem Papier, Stickern, Mandala-Büchern und jeder Menge weiterer Utensilien. „Ideenräume“ heißt dieser Ort, den Stefanie Köhl 2008 gegründet hat und der seitdem fest in die Saarlouiser Innenstadt gehört.