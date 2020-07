Arbeitsmarkt : Die Beschäftigung im Kreis Saarlouis sackt langsam aber stetig weiter ab

Saarlouis Sie steigt nicht ruckartig, aber stetig, die Zahl der Menschen im Kreis Saarlouis, die ihre Arbeit verlieren. Prognosen, wie die Wirtschaft aus den Pandemie heraus kommt, sind jetzt aber noch nicht möglich.

Im Juli haben im Landkreis Saarlouis weitere zehn Unternehmen für insgesamt 216 Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet. Das geht aus dem Juli-Bericht der Agentur für Arbeit hervor. Seit Beginn der Corona-Krise haben im Landkreis insgesamt 2309 Unternehmen Kurzarbeit für 35004 Personen angezeigt. Wie viele davon derzeit tatsächlich in Kurzarbeit stecken, wird es aus einer späteren Statistik hervorgehen, wie die Agentur mitteilt. Im Juli also setzte sich der Trend des Vormonats fort, wonach der Zuwachs an Corona-bedingter Kurzarbeit nachgelassen hat.