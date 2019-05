Schatten im Kreis Saarlouis : Vitalität auf dem Arbeitsmarkt beginnt zu lahmen

Saarlouis Trügerisch: Die Arbeitslosigkeit im Kreis Saarlouis liegt im Mai leicht besser als im April bei 4,6 Prozent. Tatsächlich aber zeichnet sich hinter dieser Zahl eine „Bremsspur“ ab, wie die IHK Saarland formulierte.

Die Trendumkehr der wirtschaftlichen Entwicklung im Kreis Saarlouis wird immer deutlicher. Das zeigt der Monatsbericht der Agentur für Arbeit. Es gilt, was die IHK Saarland fürs ganze Land feststellt: „Saar-Arbeitsmarkt zeigt erste Bremsspuren“. Festmachen lässt sich das unter anderem daran, dass deutlich weniger offene Stellen gemeldet wurden als im Schnitt der vergangenen fünf Jahre. Im Mai meldeten die Unternehmen 405 Stellen neu, ein Drittel weniger als im Vorjahresmonat. 1950 offene Stellen hat die Agentur aktuell noch gelistet.

Gleichzeitig stieg die Zahl der bei der Agentur gemeldeten Arbeitslosen, die Arbeitslosengeld I beziehen, im Mai um zehn Prozent mehr als im Vorjahresmonat gestiegen. Bei den Jüngeren unter 25 sank die Zahl zwar um zehn auf 225 gegenüber April; im Vergleich zum Vorjahresmai aber waren das 40 Prozent mehr. Auch in der Gruppe über 50 Jahren stieg die Zahl der Arbeitssuchenden.

Gesunken ist dagegen die Zahl der arbeitslosen Menschen, die beim Jobcenter des Kreises gemeldet sind. Das sind im Wesentlichen Arbeitslose, die Grundsicherung beziehen. Im Mai waren das 3006, 80 weniger als vor einem Jahr. Jugendarbeitslosigkeit gibt es in diesem Bereich im Kreis Saarlouis praktisch nicht.

Zusammen ergibt das für Mai 4882 Männer und Frauen, die Arbeit suchen. Das entspricht einer Quote von 4,6: 0,1 Prozentpunkte besser als im April, unverändert gegenüber dem Vorjahresmai, aber doch 93 Personen mehr in absoluten Zahlen.

Zu diesen beiden Gruppen werden noch Menschen hinzu gerechnet, die in arbeitspolitischen Maßnahmen (und damit nicht in der Arbeitslosenstatistik) stecken oder Sonderstatus haben. So ergibt sich, dass im Kreis Saarlouis im Mai insgesamt 7256 Menschen im Status „Unterbeschäftigung“ sind, ihnen als ein reguläres Arbeitsverhältnis fehlt.