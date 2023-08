Flohmarkt Antik- und Flohmarkt lädt nach Rodemack

Das Dorf mit seiner fast vollständig erhaltenen mittelalterlichen Stadtmauer, überragt von den Überresten einer imposanten Festung, bildet den idealen Rahmen für den Trödelmarkt, zu dem sich alljährlich am ersten Sonntag im September zahlreiche Aussteller und Besucher aus Frankreich, Deutschland, Luxemburg und Belgien einfinden, heißt es in der Ankündigung des Vereins.

Auch in diesem Jahr bieten demnach wieder mehr als 140 Aussteller Möbel, Geschirr, Porzellan, Gläser, Kristall, alte Werkzeuge, Bücher, Postkarten, Schallplatten, Münzen, Puppen, Schmuck, Spielzeug, Taschen und Koffer, Bilder, Haushaltswaren und vieles mehr an. Es ist laut Angaben des Vereins für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel etwas dabei. Neugierige Besucherinnen und Besucher sollen dort (fast) alles finden können, außer Kleidern, Schuhen und Neuwaren. Diese sind nicht zugelassen, um die Qualität des Marktes zu gewährleisten. In malerischer Atmosphäre kann sich der Besucher in die Vergangenheit zurückversetzt fühlen.