Außenministerin im Saarland : Warum Annalena Baerbock ausgerechnet das Sommerfest eines Saarlouiser Fußballklubs besucht

Außenministerin Annalena Baerbock (Grünen) kommt zum Sommerfest TuS Beaumarais nach Saarlouis. Foto: dpa/Britta Pedersen

Exklusiv Saarlouis/Saarbrücken Außenministerin Annalena Baerbock kommt nach SZ-Informationen zu einer kurzfristig geplanten Visite nach Saarlouis. Dort wird sie nach bisherigen Plänen beim TuS Beaumarais 1929 das EM-Spiel Finnland – Deutschland verfolgen. Doch was ist der Grund für ihre Reise ins Saarland?

Eigentlich ist das Sommerfest eines Bezirksligisten nicht unbedingt der Nabel der Welt für ein bundesdeutsches Regierungsmitglied, das in diesen Tagen wegen der angespannten geopolitischen Lage weltweit unterwegs sein muss. Doch beim TuS Beaumarais hat sich solch hoher Besuch jetzt angemeldet – wenn internationale Krisen nicht doch noch in letzter Sekunde einen Strich durch die Rechnung machen.

Foto: SZ-Redaktion 11 Bilder Hier will der TuS Beaumarais mit Außenministerin Annalena Baerbock feiern

Anfang dieser Woche war sie noch in Japan, aber am Wochenende wird Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) den Verein der Bezirksliga Saarlouis besuchen. Nach SZ-Informationen soll sie am Samstag, 16. Juli, gegen 18 Uhr anreisen. Im Schlepptau: Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD).

Der Grund für den Besuch von Annalena Baerbock im Saarland

Den Besuch soll der Saarländische Fußballverband (SFV) eingefädelt haben. Jetzt läuft über ihn auch die Organisation der Hochsicherheitsbegegnung. SFV-Geschäftsführer Andreas Schwinn bestätigte eine Veranstaltung, bei der es „um die Integration von Mädchen und Frauen in den Sport“ am Beispiel des Fußballs gehe. Der Landessportverband (LSVS) sei dabei eingebunden. Des Weiteren befassten sich Vertreter zudem damit, wie Mädchen mit und ohne Migrationshintergrund in die Vereinsarbeit eingebunden werden. Wer allerdings dieses kurzfristig geplante Fest besuche, dazu wollte er sich nicht äußern.

Hingegen bestätigte die Stadt Saarlouis Baerbocks Stippvisite in der Kreisstadt, die bislang wie eine Geheimsache gehandelt wird. Aber auch Oberbürgermeister Peter Demmer (SPD) habe erst „vor ein paar Tagen“ davon erfahren, sagt dazu Petra Molitor von der städtischen Pressestelle.

Auch Jean Asselborn kommt nach Saarlouis

Saar-Regierungssprecher Julian Lange teilte der SZ mit, das Land freue sich, „dass die Bundesaußenministerin ins Saarland kommt“. Dies sei ein wichtiges Zeichen für die Großregion sowie das Saarland. Auch der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn wird demnach an dem Termin teilnehmen. Zu etwaigen weiteren Besuchsterminen machte Langes indes keine Angaben. Diese sollen noch nicht feststehen.

Das TuS-Sommerfest unter dem Titel Tag des Mädchenfußballs beginnt bereits vor Baerbocks Ankunft um 15 Uhr. Dazu steht nach Angaben des Vereins ein Training an, an dem der Deutsche Fußballbund (DFB) beteiligt ist. Es schließt sich ein Mini-Turnier der G-Junioren an. Die C-Juniorinnen von SV 09 Fraulautern und SV 07 Elversberg spielen ab 19 Uhr.