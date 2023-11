Vom Balletnachwuchs bis zu Medaillenjägern Jugend und Wettkämpfer tanzten in Saarlouis

Von kleinen Ballettschülerinnen, die voller Nervosität und Anspannung ihrem ersten großen Auftritt entgegenfieberten, bis zu Tanzsportlern, die die Show nutzen, um noch einmal ihre Programm vor Publikum zu zeigen, mit dem sie Angang Dezember bei den Weltmeisterschaften im belgischen Nordseebad De Panne auf Medaillenjagd gehen: Dieses Spannungsfeld machte den besonderen Reiz des Tanzabends aus, zu dem Andreas Lauck eingeladen hatte. Der gebürtige Völklinger, der seit vielen Jahren in Saarlouis lebt, ist Diplom-Tanzpädagoge und Bühnentänzer. Nach seiner Ausbildung an der Rotterdamer Tanzakademie wirkte er in zahlreichen Produktionen auf Bühnen in der ganzen Welt mit.