Stadt- und Gemeinderatswahlen im Kreis Saarlouis: Analyse : Die SPD profitiert von erfolgreichen Kandidaten

Wenn diese Kinderbeine aus Differten lang genug sind, um nach der Grundschule in eine weiterführende Schule zu wechseln, werden wieder neue Räte gewählt. Für die Bedingungen an den Grundschulen sind die Gemeinderäte mitverantwortlich, für die Gestaltung der weiterführenden Schulen der Kreistag. Foto: Ruppenthal

Saarlouis Nur an wenigen Stellen reißen die Ergebnisse der Wahlen zu Stadt- und Gemeinderäten im Kreis Saarlouis aus den Trends aus: CDU und SPD schrumpfen, die Grünen wachsen - aber nicht überall gleich stark. Freie haben weiter Zulauf.

In Saarlouis kann die Kooperation aus CDU und Grünen weitergehen. Bislang brauchte Schwarz-Grün ein bis zwei Stimmen von anderen Gruppierungen, um ihre Anträge durch zu kriegen. Das klappte fast immer. Offenbar haben die Wähler das honoriert. Zwar verlor die CDU einen Sitz (32 Prozent, minus 1,2), doch die Grünen gewannen drei hinzu (16,2 Prozent, plus 6,1). Die SPD rutschte weiter auf 29,5 Prozent ab (minus 5,8 Prozent, minus drei Sitze). Von einem auf drei Sitze vergrößerte sich die AfD (jetzt 7,8 Prozent). Die FDP verdoppelte sich auf zwei Sitze (jetzt 4,6 Prozent). Die FWG dagegen hat sich auf 2,2 Prozent beinahe halbiert (jetzt ein Sitz).

Fast klassische, stabile Verhältnisse in Lebach: Dort wird die stärkste Fraktion, die CDU, mit 43 Prozent noch etwas stärker (plus 2,4 Prozent, plus ein Sitz). Die SPD bleibt mit 27,4 Prozent fast stabil (minus 0,3 Prozent). Doch beide Parteien vermochten die eigene Klientel nicht an ihre Bürgermeister-Kandidaten zu binden: Maik Müller von der CDU holte 15,6 Prozent, Jörg Wilbois von der SPD 17,9. Sie und zwei weitere Bewerber schlug Amtsinhaber Klauspeter Brill (parteilos) im ersten Wahlgang aus dem Feld.die Grünen springen um 5,8 Prozent auf 9,1 (plus zwei Sitze). Die FDP (12,2 Prozent, plus 2,5) ist jetzt mit vier Sitzen im Rat.