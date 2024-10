Durch Verkehrskonzept von Schülern „Unser Schulweg ist sicherer geworden“ – Neue Einbahnstraße am MPG reduziert Verkehr

Eltern, die ihre Kinder vor der ersten Stunde am Max-Planck-Gymnasium (MPG) in Saarlouis abliefern wollen, haben es sicherlich schon bemerkt: Die Pavillonstraße führt seit gut zwei Wochen nur noch in eine Richtung. Wer sich nun von der Eisenhüttenstädter Allee der Schule nähert, kommt nicht mehr durch. Und auch wer von der Innenstadt zum MPG will, kommt nicht mehr ohne Weiteres vorbei. Denn eine weitere Neuerung sind die Schülerlotsen in orangeleuchtenden Warnwesten, die Eltern vor der Schule zeigen, wo sie parken dürfen.