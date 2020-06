Kostenpflichtiger Inhalt: Kreistag Saarlouis setzt auf digitale Bildung : Tablet-Computer für alle Schüler im Kreis

Ein Schüler arbeitet in seinem Klassenzimmer am Tablet. Auch im Kreis Saarlouis soll das digitale Lernen für alle ermöglicht werden. Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Lebach/Kreis Saarlouis Der Kreistag Saarlouis beschließt einstimmig, bis 2024 alle 7700 Schüler an weiterführenden Schulen im Kreis mit Geräten auszustatten. Rund 3,3 Millionen Euro wird das kosten, es gibt allerdings zahlreiche Zuschüsse.

Tablets für Schüler an allen weiterführenden Schulen sollen ein wichtiger Teil der digitalen Zukunft im Landkreis Saarlouis werden. Dafür traf der Kreistag in seiner Sitzung am Donnerstagabend in der Lebacher Stadthalle eine gemeinsame Entscheidung.

Zuvor waren zwei unterschiedliche Ansätze unter einen Hut zu bringen: Denn sowohl die CDU-Fraktion als auch die Koalition aus SPD, Grüne, Linken und FDP hatte je einen Antrag gestellt. Deshalb könne man diese Punkte auch „gemeinsam beraten“, regte CDU-Chef Stefan Rech an. Für die Koalition aus SPD, Grüne, Linke und FDP erklärte Kevin Kloß, SPD: „Unser Ziel ist es, allen Schülerinnen und Schülern im Landkreis Saarlouis über das bewährte System der Schulbuchausleihe ein eigenes Tablet zur Verfügung zu stellen“.

Laut Antrag sollen bis zur Klassenstufe 6 an die Schule gebundene Geräte zum Einsatz kommen. Damit könnten die Schüler in diesen Klassenstufen die nötigen Medienkompetenzen erhalten. Ab Klassenstufe 7 sollen sukzessive mobile Endgeräte personalisiert an alle Schüler ausgegeben werden. Das führe „zu mehr Bildungsgerechtigkeit, da längst nicht alle Schüler zu Hause die technischen Möglichkeiten haben, erfolgreich am Homeschooling teilzunehmen“, ergänzte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Klaus Kessler.

Petra Bock (FDP) erkärte, dass digitales Lernen auch nach der Corona-Krise ein wichtiger „Zusatzbaustein zum Präsenzunterricht“ sei. Der digitale Unterricht habe deutliche Differenzen beim digitalen Lernen aufgezeigt. Nun aber stünden zusätzliche Mittel zur Verfügung, um „eine Bildungsoffensive zu starten, Benachteiligungen auszugleichen und die jungen Menschen im Landkreis besser auf die künftigen Anforderungen in Wirtschaft und Gesellschaft vorzubereiten“.

Das Geld für die digitale Offensive an den Kreisschulen soll aus laufenden Bundesprogrammen, Mitteln des Landes sowie des Landkreises selbst kommen. Das Ziel der Koalition im Kreis: Bis 2024 solle „die Infrastruktur an kreiseigenen Schulen stehen“, sagte Petra Bock.

CDU-Fraktionchef Rech erklärte, der Antrag seiner Fraktion beziehe sich in einem ersten Schritt auf bedürftige Kinder, also auf Kinder aus Familien, die sich keine Tablets leisten könnten. Der Rückstand dieser Kinder solle ausgeglichen werden, denn die digitale Spaltung der Gesellschaft sei in der aktuellen Krise noch sichtbarer geworden. In einem zweiten Schritt sollen nach CDU-Vorstellung alle Schüler mit Tablets ausgestattet werden.

„Wir können beiden Anträgen zustimmen“, betonte der AfD-Fraktionsvorsitzende Carsten Becker. Es stelle sich aber beispielsweise die Frage, „wie der Kreistag bei den Entscheidungen eingebunden wird“. Und nach welchem Schlüssel die Schulen finanziert würden.

Der Digitalpakt enthalte 25 000 Euro für jede Schule, erläuterte Landrat Patrik Lauer. Aus dem Sofortausstattungs-Programm des Bundes gebe es rund 1,1 Millionen Euro für den Landkreis. Wenn bedürftige Kinder ausgestattet werden sollten, „dann sind wir in der Größenordnung von etwa 2500 Kindern“, sagte Lauer. Das wäre wohl mit den 1,1 Millionen Euro für den Landkreis aus dem Bundesprogramm zu bewältigen. Aber es sei schwierig, klare Kriterien für die Bedürftigkeit von Kindern aufzustellen. „Das dürfte ein Wahnsinn werden, das zu sortieren“, befürchtete Lauer.