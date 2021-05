Live aus dem Theater am Ring : „Kehl-Kopf-Gedichte“ per Livestream

„Kehl-Kopf-Gedichte“ per Livestream

Live aus dem Theater am Ring

Saarlouis Schriftsteller Alfred Gulden gibt zusammen mit Posaunist Christof Thewes ein Konzert der besonderen Art: Wort, Sprachrhythmus, Bild und Bewegung fließen zu einer Klangwelt zusammen.

Ihre „Kehl-Kopf-Gedichte“ geben Alfred Gulden und Christof Thewes am Sonntag, 9. Mai, um 18 Uhr per Livestream aus dem Theater am Ring zum besten. Das teilt das Kulturamt der Stadt Saarlouis mit. Der Saarlouiser Schriftsteller und Dichter Alfred Gulden steht zusammen mit Posaunist Christof Thewes auf der Bühne.