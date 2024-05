Matinée Alfred gewährt Einblick in sein Werkschaffen

Wie ein literarisches Werk entsteht, hat Alfred Gulden in seinem Werkbuch „Die Leidinger Brautmesse“ festgehalten, das er zusammen mit seinen Mitstreitern kürzlich vorstellte. „Dieses Buch ist eine Rarität“, betonte Georg André, Leiter der Saarlouiser Stadtbibliothek, die zu der Matinee eingeladen hatte: „Beim Lesen kann man quasi dem Autor beim Schreiben über die Schulter schauen. Außerdem ist es ein Libretto, also ein Textbuch für ein Musikstück.“ Die zweite Besonderheit ist, dass auch ein Film über die Entstehung des Buches gedreht wurde. Und der Film bildete auch den Einstieg in die Matinee.