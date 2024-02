Dillingen Wie die Baustelle an der Dillinger Hütte weitergeht

Der Bauabschnitt eins beginnt mit den restlichen Tiefbau- und Pflasterarbeiten an den Verkehrsinseln sowie Asphaltarbeiten am Geh- und Radweg. Der Verkehr wird dabei wie bisher einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Anschließend soll die Fahrbahnsanierung in Richtung Saarlouis auf einer Länge von rund 250 Metern erfolgen.